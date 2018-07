CET fecha trânsito amanhã nas imediações do Ibirapuera

A Avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido Vila Mariana, será interditada entre a Praça Armando de Salles Oliveira e o portão 3 do parque. Outro bloqueio acontece na Rua Padre Manoel da Nóbrega, no sentido Ibirapuera, entre as praças Dia do Senhor e Armando de Salles Oliveira. O rodízio amanhã em São Paulo será suspenso.

Para quem deixa a capital paulista, a CET também prepara a Operação Estrada, hoje e amanhã, e, para o retorno, domingo à noite e segunda de manhã, com mais fiscalização nas ruas. A estimativa é que 1,2 milhão de veículos deixem a cidade.

A concessionária ViaQuatro, responsável pela operação e manutenção da Linha 4 - Amarela do metrô, vai operar normalmente amanhã. O horário de funcionamento será das 9 horas às 15 horas, como nos demais dias da semana, exceto sábado e domingo, quando as estações permanecem fechadas.

Os bancos e todos os postos do Poupatempo vão ficar fechados no feriado. Em relação aos shoppings, lojas e quiosques vão atender das 14 horas às 20 horas e a praça de alimentação e lazer, das 11 horas às 22 horas. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.