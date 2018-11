CET implanta Operação Estrada a partir do dia 22 Começa na próxima quinta-feira, dia 22, a Operação Estrada para o Natal e o Ano Novo, com o objetivo de garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a mobilidade dos motoristas e pedestres devido ao intenso aumento do fluxo de veículos, especialmente nos acessos das rodovias.