CET implanta Operação Estrada para feriado de Páscoa

A Operação Estrada, que visa ao monitoramento da saída da capital paulista, será realizada amanhã, no período da tarde, e na sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. O acompanhamento do retorno à cidade será implantado no domingo, no período da tarde, e na segunda-feira, no período da manhã.

Essa operação tem como objetivo garantir segurança, fluidez e mobilidade dos motoristas e pedestres, mesmo considerando o grande aumento do fluxo de veículos, especialmente nos acessos e chegadas das rodovias.

O feriado prolongado de Páscoa começa amanhã com o tempo aberto e com as temperaturas voltando a se elevar gradativamente na Grande São Paulo e na capital paulista. Para os próximos dias, não há previsão de chuvas significativas.

Interdição

A pista local da Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco, terá um trecho interditado até sexta-feira para a retirada de pré-moldados da via. O trecho bloqueado está a 300 metros após da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Casa Verde e ficará fechado hoje, a partir das 22 horas, até as 5 horas de amanhã. Na sexta, a interdição será entre a 0h30 às 5 horas.

Os motoristas que seguem pela pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, serão conduzidos à pista expressa por um desvio localizado entre a Ponte das Bandeiras até cem metros depois da Ponte da Casa Verde. A engenharia de campo da CET acompanhará a interdição e recomenda aos motoristas que evitem circular pelas imediações dos trechos interditados, buscando caminhos alternativos.