CET inicia Operação Natal para conter trânsito em SP

É bom se programar antes de sair para as compras ou mesmo para fazer o famoso tour pela decoração natalina de São Paulo. Essas regiões registram trânsito intenso nesta época do ano e o passeio pode virar uma tortura. Para organizar o excesso de carros e pedestres, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implantou a Operação Natal 2008. Além da sinalização reforçada, com cones e faixas, e do contingente extra de marronzinhos, a CET tem interditado momentaneamente algumas vias, como fez neste sábado, 13, na Avenida Pedro Álvares Cabral, onde está a árvore de Natal do Ibirapuera, zona sul. Os trechos passíveis de interdição já estão determinados. Na região da 25 de Março, são as Ruas Barão de Duprat, Carlos de Souza Nazareth e da Cantareira, de segunda à sexta-feira, das 10h às 18 horas, e aos sábados, das 10h às 13 horas. No Brás, evite ir de carro ao Largo da Concórdia, Avenida Rangel Pestana e às Ruas Maria Marcolina, Oriente, Miller, João Teodoro, Barão de Ladário e Silva Teles, porque das 4h às 18 horas estão sujeitas a interdições. No Bom Retiro, o mesmo ocorre nas Ruas José Paulino, Prates, Ribeiro de Lima, da Graça, Professor Cesare Lombroso, Aimorés e Silva Pinto, das 7h às 18 horas. Prefira as rotas alternativas. O transporte público, caso do metrô, é o mais indicado. Outra dica para quem vai de carro para a região da Rua 25 de Março, local que no sábado registrou mais de 1 milhão de consumidores, é evitar os principais eixos de acesso, as Avenidas Tiradentes e 23 de Maio, segundo Eduardo Macabelli, superintendente de Engenharia de Tráfego. "Se possível, ligue o rádio para saber como está o trânsito."