CET interdita acesso ao Elevado Costa e Silva em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar o acesso da rua Augusta para o Elevado Costa e Silva (Minhocão), sob a Praça Roosevelt, região central da capital paulista, das 21h30 de hoje até às 6h da próxima segunda-feira, dia 16. No local, serão realizadas obras de recuperação de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado São Paulo (Sabesp). O desvio poderá ser feito nas ruas Caio Prado, Consolação, Amaral Gurgel, avenidas Duque de Caxias e São João, alcançando o elevado pelo acesso junto à rua Helvétia. Os veículos originários da região da Bela Vista deverão seguir pelas ruas Jaceguai, Catorze de Julho, Ligação Leste/Oeste, alcançando o elevado pelo acesso sob a Praça Roosevelt. Técnicos da CET vão acompanhar a movimentação e orientar motoristas e usuários. Até às 5h desta sexta-feira, será interditada a alça de acesso do Viaduto Engenheiro Alberto Badra, conhecido como Elevado Aricanduva, para o bairro da Penha, zona leste da capital, em função das obras de recuperação estrutural. A operação ocorrerá também nos próximos dias 16 e 17, das 23 às 5h.