CET interdita mais um trecho da Avenida Paulista A partir das 9 horas do próximo domingo, a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, sofrerá nova interdição por cerca de 30 dias por conta das obras de readequação urbanística e viária. Será interditada a faixa da esquerda junto ao canteiro central da avenida, no sentido Consolação, no trecho entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua Carlos Sampaio. No sentido Paraíso, ficará interditada parcialmente a faixa da esquerda, no mesmo trecho, com a ocupação de um metro da faixa junto ao canteiro central. O projeto pretende melhorar as travessias de pedestres da Avenida Paulista, que estão sendo readequadas e reposicionadas a cerca de 30 metros dos cruzamentos.