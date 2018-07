CET interdita Marginal do Tietê, em SP, para limpeza A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco, entre as pontes Cruzeiro do Sul e Limão, na zona norte de São Paulo, das 23 horas de hoje às 5 horas de amanhã para serviços de limpeza. Com o bloqueio, os veículos serão desviados na transposição da pista expressa para a pista central, 100 metros antes da Ponte Cruzeiro do Sul, e deverão seguir pelas pistas central e local da Marginal do Tietê.