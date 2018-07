CET interdita Marginal do Tietê, em SP, para limpeza

A interdição será realizada na pista expressa da via, sentido Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e Julio de Mesquita Neto, para serviços de recapeamento, além do bloqueio parcial da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre as pontes Freguesia do Ó e Anhanguera, para serviços de limpeza. Como alternativa, os motoristas devem utilizar as demais pistas.

A Engenharia de Campo da CET vai acompanhar a interdição e recomenda que os motoristas, ao avistarem a canalização de orientação na pista, reduzam a velocidade dos veículos para maior segurança na via.