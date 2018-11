Para os motoristas que seguem no sentido Anchieta, o desvio será realizado pelo contra fluxo do túnel no sentido Imigrantes. Para quem segue no sentido Imigrantes, o desvio será pela Rua do Boqueirão, Rua Ribeiro Lacerda e Avenida Professor Abraão de Morais. Funcionários da CET estarão no local para orientar os motoristas.