CET interdita trecho da Anhaia Mello para obras do monotrilho

A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello será interditada para o tráfego de veículos durante as madrugadas de quarta e quinta-feira, entre as 23h e as 5h. Segundo Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, o objetivo é dar continuidade nas obras do monotrilho até São Mateus. O trecho fechado fica entre as avenidas Alberto Ramos e a Rua Ribeirópolis, no sentido bairro.

A sugestão da CET para os motoristas é fazer um contorno pelas dos pontos interditados, entrando, em certo ponto da Anhaia Mello, à esquerda na Rua Domingos Afonso, depois à direita na Avenida Vila Ema, novamente à direita na Rua Ribeirópolis, e à esquerda para voltar à avenida principal, de onde poderão seguir o caminho original.

O monotrilho, da Linha 15 do Metrô, inaugurou até agora duas estações na Vila Prudente, a que leva o nome do bairro e a do Oratório. A expansão deve seguir por demais regiões da zona leste. Por enquanto, os trens operam em fase de testes, abertos para o público de forma gratuita somente aos fins de semana. A previsão de abertura em horários regulares é para 19 de dezembro.