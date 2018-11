CET interdita trecho da Av. Paulista para recapeamento A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou hoje trecho da Avenida Paulista, em São Paulo, para obras de recapeamento na pista. O trecho interditado fica entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo e Rua Itapeva, nos dois sentidos da avenida. Segundo a CET, que monitora os motoristas no local, a interdição começou às 7 horas e a previsão é que a via seja liberada às 19 horas. Os desvios são feitos pelas ruas paralelas, a São Carlos do Pinhal e a Alameda Santos. Mesmo com o bloqueio, o trânsito é tranqüilo na região.