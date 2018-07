CET interdita vias da capital para realização de eventos

Trechos da Marginal do Tietê e da Avenida Olavo Fontoura têm bloqueios, no sentido Castelo Branco, desde as 6h, e devem continuar vigentes até as 23h30, para a realização do show da banda norte-americana Maroon 5. A apresentação ocorre no espaço do Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo - Sambódromo Anhembi - e tem início previsto para as 20h. A CET espera cerca de 35 mil pessoas no evento.

Há interdições na Rua Professor Milton Rodrigues, sentido Marginal, e na Avenida Olavo Fontoura, sentido Santana. As linhas de ônibus que circulam pela região do Anhembi não sofrem alterações.

A CET realiza também bloqueios de vias nas intermediações do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) para o jogo do Campeonato Brasileiro que ocorre neste domingo. A partida entre Corinthians e São Paulo tem início previsto para as 16h.

Com o decorrer do evento, a CET informa que pode acontecer o bloqueio da Rua Paulo Passalacqua junto à Praça Charles Miller. Desta forma, os veículos que seguirem da Avenida Pacaembu com destino a Avenida Doutor Arnaldo devem seguir desvio para a Avenida Arnolfo Azevedo, Rua Almeida Pereira Guimarães, Rua Cardoso de Almeida e, por fim, Avenida Doutor Arnaldo.