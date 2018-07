CET interditará avenida para encenação da Paixão A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditará, entre as 17h e 21h desta sexta-feira, 10, a Avenida Nossa Senhora da Encarnação, entre as ruas Engenheiro Edgar Autran e Kurt Engelhart, no Jardim Maristela, região do Sacomã, na zona sul de São Paulo, para realização da "Encenação da Paixão de Cristo".