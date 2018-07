CET interditará ruas no Pacaembu e perto do Jóquei

Entre as 5h e as 12h30, ocorrerão as seguintes interdições: Praça Charles Miller, Avenida Pacaembu (sentido centro, até a Avenida Auro Soares de Moura Andrade, na região do metrô Barra Funda); Rua Margarida, Rua Marta, Rua Tagipuru, entre a Rua Marta e a Rua Profº Wilfrides Alves de Lima, Avenida Dr. Alfredo de Castro, Elevado Presidente Artur da Costa e Silva (Minhocão, em toda a extensão e em ambos os sentidos), Rua Helvétia, entre a Avenida São João e a Rua Conselheiro Nébias, Alameda Barão de Limeira, entre a Rua Helvétia e a Avenida Duque de Caxias, Avenida Duque de Caxias, Avenida Rio Branco, Rua Mauá na faixa da esquerda, Viaduto General Couto de Magalhães, Rua José Paulino, Rua Silva Pinto, Alameda Cleveland, Praça Júlio Prestes, Rua Conselheiro Nébias, Viaduto Orlando Murgel (com ocupação das duas faixas da direita), Avenida Rudge (sentido centro, meia pista), Rua Norma P. Gianotti, Avenida Marquês de São Vicente (sentido centro, meia pista), Avenida Dr. Abraão Ribeiro (sentido bairro) e Viaduto Pacaembu (sentido bairro).

O entorno do Jóquei Clube também será interditado para trânsito na manhã deste domingo. As vias devem ser bloqueadas entre as 4h e as 10h. Na região, acontece o Circuito Vênus 2012 - Corrida para Mulheres, com percurso de 10 quilômetros.

O trechos interditados serão: Avenida Lineu de Paula Machado, Túnel Doutor Euryclides de Jesus Zerbini,

Avenida Valdemar Ferreira, Rua Doutor José Augusto de Queiroz, Túnel Presidente Jânio Quadros (somente a saída para a Avenida Lineu de Paula Machado).

A ciclofaixa entre o Parque do Povo e a Praça Panamericana não funcionará.