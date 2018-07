CET interditará Túnel Fernando Vieira de Mello às 23h30

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) orienta o motorista que vai para o centro da cidade a seguir pelas avenidas Eusébio Matoso e Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, fazer o retorno para o sentido Pinheiros, próximo à rua Sampaio Vidal, e acessar a Avenida Rebouças.

Para o motorista que for na direção do bairro, o trajeto a ser percorrido na localidade passa pelas avenidas Rebouças, Faria Lima, sentido Pinheiros, com retorno próximo à Rua Diogo Moreira para retomar a Eusébio Matoso.