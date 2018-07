CET interditará vias para a Fórmula Indy em SP

De acordo com a Prefeitura, haverá bloqueios a partir das 23h59 desta quinta-feira, 2, na Avenida Olavo Fontoura, entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho até a Praça Campo de Bagatelle; na pista local da Marginal do Tietê, entre as Pontes das Bandeiras e Casa Verde, sentido Castello Branco; nos dois sentidos da Rua Professor Milton Rodrigues; na Rua Marechal Leitão de Carvalho, entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Avenida Santos Dumont; e na Rua Massinet Sorcinelli, entre a Marginal do Tietê e a Rua Marechal Leitão de Carvalho.

A partir das 21h de sexta-feira, 3, a interdição ocorrerá no sentido oposto da Avenida Olavo Fontoura, entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho. Também neste horário serão ampliados os bloqueios nas Ruas Professor Luciano Prata e Doutor Melo Nogueira, além de serem instaladas interdições parciais nas Ruas Brazelisa Alves de Carvalho e Anita Malfatti. A Rua Hermenegildo C. de Almeida, entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e a Avenida Braz Leme.O acesso à Avenida Olavo Fontoura será restringido só a pessoas credenciadas a partir das 21h desta sexta-feira, 3. Todas as restrições serão suspensas às 20h do domingo, 5, informou a CET.