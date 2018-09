CET irá monitorar transporte de carga superdimensionada A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar durante o fim de semana, o transporte de transformadores, pesando cerca de 600 toneladas, pelas ruas e avenidas das zonas leste e sul da capital paulista. O trânsito será monitorado por meio da montagem da canalizações, bloqueios e desvios momentâneos, na medida em que os transformadores percorrerem os itinerários. O veículo que irá fazer o transporte da carga superdimensionada tem 6,3 metros de largura, 93 metros de comprimento, 5,5 metros de altura. Ele partirá da Avenida Educador Paulo Freire, na zona leste, indo em direção à Avenida Cupecê, na zona sul, na divisa com o município de Diadema (SP). No trajeto, estão algumas das principais avenidas das zonas leste e sul da capital, como avenidas Aricanduva, Salim Farah Maluf, do Estado, Ricardo Jafet e Bandeirantes. O transporte começará sempre às 23h30, sendo interrompido às 6 horas. A operação começa amanhã e deve seguir até o domingo (dia 4).