CET libera amanhã dois novos viadutos em SP

O primeiro fará a ligação da Avenida do Anastácio à Avenida Alexandre Collares (pista lateral da Rodovia Anhanguera), substituindo a passagem existente sob a rodovia. O segundo fará a ligação da Rua Monte Pascal à pista expressa da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna.

Os veículos provenientes do Parque São Domingos deverão utilizar o novo viaduto para chegar à Marginal Tietê no sentido da Rodovia Castelo Branco, através da Avenida do Anastácio. Os motoristas vindos da região da Lapa deverão utilizar o novo viaduto para chegar à Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna, através da Rua Monte Pascal.