CET libera avenida do Estado após retirada de vidro

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou a Avenida do Estado, sentido Ipiranga, perto da Praça Alberto Lion, às 9h15 desta quinta-feira, 10. A via estava interditada desde 1h40, quando um caminhão tombou e derrubou cerca de 10 toneladas de vidro sobre a pista. De acordo com a CET, equipes da prefeitura trabalharam até o início desta manhã na limpeza da avenida. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda as novas medidas contra o trânsito Conheça o histórico do trânsito na cidade O veículo foi retirado do local por volta das 6 horas, mas os vidros continuaram espalhados. Ninguém se feriu e, segundo a CET, às 10 horas, não havia registro de lentidão no local. Segundo a CET, o acidente ocorreu porque o motorista do caminhão não conseguiu reduzir a velocidade do veículo ao sair da pista local e entrar na expressa, ocasionando a queda do vidro.