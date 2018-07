CET libera carros em 'zona livre' da região sul de SP Uma das principais inovações da gestão Fernando Haddad (PT) no setor dos transportes já foi alterada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) após pressão de motoristas. Menos de um mês após implementar a primeira "zona livre de carros" na capital, no Largo 13 de Maio, na zona sul, a companhia recuou e permitiu que automóveis ocupem parte das vias no período da manhã, das 5h às 10h. A zona livre havia sido criada para aumentar a velocidade média dos ônibus da região - "prioridade zero" da CET, segundo a Secretaria Municipal de Transportes.