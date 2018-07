CET libera Francisco Morato após 2 meses de bloqueio A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou, por volta das 5h desta quinta-feira, 23, a Avenida Francisco Morato em ambos sentidos, no trecho entre a Avenida Jorge João Saad e a Rua Maurílio Vergueiro Porto. A avenida ficou bloqueada por dois meses para a realização das obras de escavação da estação Morumbi, da linha 4, do Metrô. Com o término do bloqueio, as linhas dos ônibus voltam a operar no itinerário original.