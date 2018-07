CET libera parcialmente viaduto Orlando Murgel, em SP

Das três faixas existentes no sentido bairro, duas serão utilizadas para o motorista que quer chegar ao centro e uma para quem pretende acessar a Avenida Rudge, a Ponte da Casa Verde e a Avenida Braz Leme, na zona norte. Até as 4 horas, a CET não havia confirmado se no horário de pico noturno a disposição das faixas seria invertida, com prioridade no sentido bairro e apenas uma delas no sentido centro.

Na manhã de segunda-feira, o viaduto foi interditado em razão de um incêndio que destruiu 80 barracos em parte da favela Moinho, localizada sob a via. O sofreu desprendimento de placas de concreto, segundo análise feita por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb). O viaduto passa sobre a comunidade incendiada e duas linhas férreas da CPTM: Linha 8 (Diamante) e Linha 7(Rubi). Trens de ambos os percursos tiveram circulação interrompida por mais de oito horas na última segunda.