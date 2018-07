CET monitora trânsito para jogo de hoje no Pacaembu Por causa do jogo, hoje, entre Corinthians e Grêmio, às 18h, no Pacaembu, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está monitorando o trânsito na região desde as 15h, onde permanecerá até as 21h30. As principais vias de acesso ao estádio são as avenidas Pacaembu, Rebouças, Doutor Arnaldo, Arnolfo de Azevedo e as ruas Major Natanael e Almirante Pereira Guimarães.