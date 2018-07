CET monta esquema de trânsito para show do Aerosmith

Caso necessário, poderão ocorrer bloqueios momentâneos nas seguintes vias: Rua Turiassu, entre a Praça Marrey Júnior e a Avenida Pompeia; Ruas Diana e Caiowaá, ambas no trecho entre as ruas Venâncio Aires e Turiassu; Rua Padre Antônio Tomás, entre as avenidas Francisco Matarazzo e Antártica; Ruas Higino Pelegrino e Teixeira e Sousa, ambas no trecho entre as ruas Barão de Tefé e Padre Antônio Tomás.

Uma faixa reversível será ativada no contra fluxo da Turiassu, no trecho entre a Avenida Pompeia e o acesso ao estacionamento do Shopping Bourbon, somente quando iniciar o bloqueio na Turiassu.

Como alternativa à Rua Francisco Matarazzo, em ambos os sentidos, os motoristas têm como alternativa a Avenida Marquês de São Vicente. Em caso de bloqueio da Turiassu, os motoristas terão como alternativa a Avenida Sumaré, ruas Aimberê e Bartira (à direita), continuando pela Rua Ministro Ferreira Alves e seguindo orientações para Lapa e Alto da Lapa.

Para informações de trânsito, ligue 1188.