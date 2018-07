CET monta operação especial para eleições em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montará uma operação especial de trânsito neste domingo por conta do segundo turno das eleições municipais na cidade de São Paulo, que tem 8.616.170 eleitores e 1.962 pontos de votação. Entre as principais intervenções está a suspensão do funcionamento das Ciclofaixas de Lazer, a operação manual de faróis por agentes em determinados locais e a reserva de vagas em certos colégios eleitorais. A fiscalização também será intensificada das 7h às 18h - as urnas ficam abertas para votação das 8h às 17h.