CET muda trânsito em SP para início da Parada Gay Milhares de pessoas aguardam na Avenida Paulista o início da 16.ª Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). O evento, previsto para começar às 12 horas, já está atrasado em mais de uma hora. Os bloqueios de trânsito organizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foram montados às 10 horas, horário também do início da concentração dos participantes e da coletiva de imprensa realizada pelos organizadores no Teatro Raul Cortez, localizado no edifício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP).