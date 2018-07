CET multa 60 mil na contramão

A CET informou também que 45.852 dessas multas foram aplicadas a motoristas que transitaram pela contramão em vias da cidade com um único sentido. Outras 14.450 autuações foram aplicadas a motoristas que trafegaram em vias com sentido duplo, mas do lado errado.

Somente nos dois primeiros meses deste ano, já foram aplicadas pela CET mais de 7 mil multas por esse tipo de infração na capital. Foram 6.427 em vias de mão única e 1.533 em vias de mão dupla.

Os números sobre essa infração nas rodovias estaduais paulistas não foram fornecidos porque, segundo a Secretaria Estadual de Transportes de São Paulo, casos como o de Follmann são raros e, portanto, não há estatísticas atualizadas.