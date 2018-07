CET multará moto na Marginal a partir de segunda-feira

A multa para os motociclistas que infringirem a medida será de R$ 85,12, além da perda de quatro pontos na carteira de habilitação. A mesma punição vão receber os motoristas de caminhão que ultrapassarem até 20% da velocidade permitida - 84km/h. Caso a velocidade seja de 20% a 50% acima do permitido, a multa pode chegar a R$ 127,69, com a perda de cinco pontos na carteira.

A Prefeitura de São Paulo restringiu o trânsito de caminhões na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho no último dia 29. As motocicletas ficaram impedidas de circular na pista expressa da Marginal do Tietê. O trânsito de motos é permitido só nas pistas locais e centrais da via. A proibição tem como objetivo reduzir o número de acidentes com motociclistas.