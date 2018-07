CET oferece inspeção veicular gratuita a partir de 2ª A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai oferecer gratuitamente, a partir desta segunda-feira, 29, uma inspeção veicular, vistoriando 70 itens mecânicos e de segurança dos veículos. Os motoristas que tiverem interesse poderão realizá-la na Estação de Inspeção Veicular da CET. O posto ficará aberto das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, na Avenida Marquês de São Vicente, 2.154, na Barra Funda, zona oeste da Capital. A inspeção, segundo a CET, dura entre 15 e 30 minutos, dependendo das condições e o tamanho do veículo. Não há necessidade de marcar hora com antecedência. Inicialmente, a Estação tem capacidade de vistoriar 30 veículos por dia e funcionará durante uma semana por mês, em datas divulgadas antecipadamente pela CET. Ao final da vistoria, o motorista recebe um relatório completo sobre as condições de seu veículo com os itens que devem ser reparados em um centro automotivo ou mecânico de confiança. A verificação dos equipamentos não tem caráter oficial e sim uma função educativa, por isso, é voluntária e não obrigatória. Com essa medida, a CET busca conscientizar sobre a importância da manutenção preventiva, já que os veículos em mau estado de conservação colocam seus passageiros em risco por estarem mais propensos a provocar acidentes.