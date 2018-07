CET padroniza velocidade do minianel viário em 60 km/h A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai uniformizar a regulamentação da velocidade nas vias do Mini Anel Viário em 60 km/h, a partir do próximo dia 17. A mudança, segundo a CET, tem como principal objetivo proporcionar maior segurança aos motoristas que circulam pelos 31,2 quilômetros das vias.