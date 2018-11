CET padroniza velocidade em avenidas de São Paulo

A velocidade também será fixada em 60km/h na Avenida Jornalista Roberto Marinho a partir da mesma data. Segundo a CET, as mudanças têm como objetivo proporcionar maior segurança aos que circulam pelas vias. Os radares passarão a funcionar de acordo com a nova velocidade desde o início da sua implantação.

Serão colocadas placas de regulamentação de velocidade e advertência, além de faixas informativas para alertar os motoristas. No ano passado, a CET já havia padronizado a velocidade nas avenidas 23 de Maio e Rubem Berta, vias que fazem parte do Corredor norte-sul.

Segundo o órgão, a redução da velocidade de 80 km/h para 70 km/h em fevereiro de 2010 resultou na redução de 63% nos acidentes com motos no horário de pico da manhã e de 50% no horário de pico da tarde. A CET padronizou também em 60 km/h a velocidade no corredor Leste-Oeste.