CET padroniza velocidade em mais ruas de SP

Estudos técnicos da CET indicaram a necessidade de regulamentar a velocidade em 40 km/h na Rua Henrique Chamma e em 50 km/h nas ruas Pires do Rio e Vereador José de Azevedo Guerra, além das faixas exclusivas de ônibus. Veículos autorizados a trafegar por estas faixas devem respeitar este limite. No restante, a velocidade regulamentada será mantida em 60 km/h.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), estão sendo implantadas 339 placas de regulamentação de velocidade e advertência para alertar os motoristas. A partir de amanhã, os veículos que desrespeitarem as medidas serão multados.

As vias que terão a velocidade uniformizada são: Rua Henrique Chamma (entre a Praça Gioia Junior e a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek); Avenida Professor Ascendino Reis; Estrada do M''Boi Mirim; Avenida Jacu Pêssego; Avenida Carlos de Campos (entre a Rua Mendes Gonçalves e a Avenida Presidente Castelo Branco); Avenida Afonso de Sampaio e Sousa; Viaduto Bresser; Rua Bresser (entre o Viaduto Bresser e a Rua Taquari); Rua Taquari (entre a Rua Bresser e a Rua Piracanuba); Rua Pires do Rio; Estrada de Mogi das Cruzes (entre a Avenida Águia de Haia e a Rua Embira); Rua Embira; Rua Vereador José de Azevedo Guerra (entre a Rua Doutor Assis Ribeiro e a Rua Dona Maria Jovita da Conceição); e Avenida do Imperador (entre a Avenida Águia de Haia e a Avenida Pires do Rio).