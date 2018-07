CET quer impedir ato na Paulista

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomendou que o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp) mude o local previsto para a realização de uma manifestação da categoria amanhã, na Avenida Paulista. O ato está previsto para começar às 15 horas, com concentração no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Em nota, a companhia afirma que "a ocupação total ou parcial de faixas de rolamento e das calçadas da Avenida Paulista pelos manifestantes gerará transtornos intransponíveis ao trânsito."

A greve foi aprovada pelos professores por unanimidade em assembleia realizada na sexta-feira passada, na Praça da República. Ontem, terceiro dia do movimento, os registros de paralisações foram pontuais e escolas tiveram alguns períodos prejudicados.

Na Escola Estadual Caetano de Campos, na Aclimação, zona sul da capital, alunos tinham de verificar, antes de entrarem em sala de aula, os nomes dos professores que aderiram à paralisação, escritos em um cartaz.

O sindicato e a Secretaria Estadual de Educação divergem quanto aos números da paralisação. A entidade afirma ter a adesão de 55% das escolas estaduais. Já a pasta contabiliza 1% da categoria (formada por 220 mil profissionais) paralisada.

O sindicato reivindica um reajuste salarial imediato de 34,3% e a incorporação de todas as gratificações, extensiva aos aposentados.