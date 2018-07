CET recomenda pista expressa da Marginal do Pinheiros A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que circulam na capital paulista nesta tarde de sexta-feira que utilizem a pista expressa da Marginal do Pinheiros. Após ter três de das quatro pistas fechadas durante três horas, por causa do tombamento de uma carreta, a via foi totalmente liberada por volta das 16h. A CET estima que o tráfego deva se normalizar na região nas próximas horas.