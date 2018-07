CET recomenda que paulistano deixe capital após as 22h As marginais do Tietê e do Pinheiros são os principais pontos de engarrafamento de São Paulo, prejudicando a saída do paulistano para o feriado de Natal, segundo a última medição feita pela Companhia de Engenharia e Tráfego. A CET recomenda a quem pretende viajar ainda hoje que inicie a jornada somente após as 22 horas. Às 19 horas, segundo a medição da CET, as pistas expressa e local da marginal do Tietê, sentido Castello Branco-Ayrton Senna, acumulavam cerca de 40 quilômetros de congestionamento e o maior ponto de lentidão era na altura da Ponte das Bandeiras, na pista expressa, onde uma carreta quebrou. Na marginal do Pinheiros, sentido Interlagos-Castello Branco, são pouco mais de 10 quilômetros de lentidão, desde o viaduto Ary Torres, até a saída para a Castello. A previsão é de aumento de congestionamento nas próximas horas.