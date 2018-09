CET reduz velocidade na ligação Leste-Oeste em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) anunciou na noite de hoje que a velocidade máxima permitida no corredor Leste-Oeste, em São Paulo, passará a ser de 60 km/h. De acordo com a CET, a mudança valerá para toda a extensão do corredor, e tem como objetivo proporcionar maior segurança aos que circulam em seus quase 34 quilômetros.