CET registra 145 km de lentidão no trânsito de São Paulo O índice de lentidão da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na capital paulista atingia 145 quilômetros por volta das 16h30 de hoje, véspera do feriado prolongado de Corpus Christi. A lentidão era provocada pelo excesso de veículos. Na avaliação da CET, a tendência é que a situação piore. A Marginal Tietê reunia três das quatro maiores filas de engarrafamento. No sentido da Rodovia Ayrton Senna, sua pista expressa estava congestionada por 13,2 quilômetros, entre as Pontes da Vila Guilherme e da Nova Fepasa, e a local, por 7,7 quilômetros, da Rua José Gomes Falcão até a Nova Fepasa. No sentido oposto, da Castelo Branco, a lentidão ia da Rua Massinet Sorcinelli até Ponte da Aricanduva. O Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) apresentava morosidade por 8,7 quilômetros no sentido Santana, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Quem seguia pela Avenida dos Bandeirantes enfrentava 7,1 quilômetros de tráfego ruim no sentido da Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.