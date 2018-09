CET registra 4 acidentes na capital paulista nesta manhã

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as colisões ocorreram no período das 7h30 às 8 horas. O primeiro ocorreu na Avenida Cupecê, junto à Rua das Pavanas, na zona sul da capital. Dois veículos de passeio colidiram, deixando um ferido. Uma faixa estava interditada no sentido bairro.

Também na zona sul, outra pessoa ficou ferida após a batida entre dois carros na Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do número 4.565, sentido Itaim.

Na zona leste, duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois carros na Avenida São Miguel, no sentido Centro, na altura do número 7.200. No Viaduto Grande São Paulo, sentido bairro, mais uma pessoa ficou ferida em colisão entre moto e veículo de passeio.