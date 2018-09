CET registra recorde de congestionamento em SP O congestionamento em São Paulo atingiu 262 km às 19 horas de hoje, o equivalente a 31,4 % dos 835 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice é o maior registrado pela CET desde o início da medição na capital, em 1996, ano em que havia sido verificado o recorde histórico de 242 km. Além do excesso de veículos, contribuiu para o novo recorde o tombamento de um caminhão carregado com madeiras no acesso da pista expressa da Marginal do Tietê para a Rodovia Presidente Dutra, por volta das 10 horas. O local ficou totalmente interditado até as 18 horas. O bloqueio prejudicou a circulação na Marginal, que acumulou longas filas de engarrafamento desde então. Às 19 horas, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, a via apresentava 23 km de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até o Viaduto Migrante Nordestino, e 15,3 km na local, até a Ponte da Vila Guilherme.