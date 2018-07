CET registra sete quedas de árvores neste domingo Sete quedas de árvores foram registradas desde a 0h deste sábado na cidade de São Paulo pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Entre as ocorrências, apenas duas causaram transtornos no trânsito. Na Rua Dr. Renato Bueno Neto, no Campo Limpo, um galho de grande porte interdita a via. Na Rua Aurora, no centro da cidade, uma árvore caída ocupa uma das faixas e o tráfego está liberado pela direita.