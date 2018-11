CET-Santos demite funcionários após suspeita de fraude

A fraude era operada por funcionários que com senhas pessoais e intransferíveis bloqueavam os autos de infração de trânsito com o respaldo de mandados de segurança da Justiça. A questão é que esses mandados não existiam. Foi a própria CET que denunciou a fraude à polícia em setembro, ao perceber que um desses cancelamentos havia sido executado por conta de um mandado fictício com data de expedição anterior ao dia do registro do auto de infração.

Segundo a companhia, um dos funcionários foi demitido assim que a ação fraudulenta foi detectada, e o outro foi desligado na semana passada. Apenas um deles era concursado. Um terceiro empregado que também tinha senhas para realizar o procedimento não foi desligado do quadro porque não foram encontrados indícios de irregularidades nos processos realizados por ele.

"O fato deles serem desligados da empresa não tem relação com a culpabilidade deles. Quem vai investigar se houve ou não crime é a Polícia Civil. Eles não fazem mais parte do corpo de funcionários da empresa porque ocupavam posições de confiança e foram negligentes", disse Crantschaninov.

Duas equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) trabalham para o esclarecimento dos fatos, mas, segundo a Polícia Civil, ainda há muito material para ser avaliado e o inquérito não tem data para ser concluído. Além do envolvimento de funcionários da CET na fraude, a polícia apura a participação de despachantes no esquema, que agenciariam os cancelamentos das multas.