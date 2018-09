CET-SP interditará túneis Jânio Quadros e Paulo Autran

Os motoristas com destino à Avenida Lineu de Paula Machado deverão seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Avenida das Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás e Avenida Lineu de Paula Machado. Já os motoristas com destino à Avenida Engenheiro Oscar Americano, deverão seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Avenida das Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás, Praça Professor Américo de Moura e Avenida Engenheiro Oscar Americano.

Também amanhã, a CET irá interditar parcialmente Túnel Paulo Autran, no sentido bairro. A interdição, para serviços no sistema de ventilação, acontece das 23h30 de terça-feira, 29, às 5 horas de quarta-feira, 30. O Túnel Paulo Autran fica no acesso da Avenida Washington Luís, sentido bairro, para o Aeroporto de Congonhas. A CET vai acompanhar a interdição, orientando os usuários e recomenda aos motoristas que, ao avistarem a canalização da pista, reduzam a velocidade dos veículos para maior segurança na via.