CET-SP multa 891 caminhoneiros no 1º dia de restrição No primeiro dia de restrição de caminhões no centro expandido de São Paulo, houve 891 autuações e três veículos foram guinchados. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou uma queda de 40,25% no pico de lentidão entre 7 e 15 horas. Depois desse horário, segundo a Prefeitura, o trânsito piorou, por causa da manifestação que os caminhoneiros fizeram nas Marginais. Houve confusão e pelo menos 30 motoristas tiveram de ser retirados à força das pistas pela Polícia Militar. O início da medida coincide com a primeira semana das férias escolares, quando cerca de 700 mil automóveis deixam de circular.Durante toda a manhã, a lentidão registrada pela CET ficou abaixo da menor média registrada nesse período. O ?pico? foi às 9h30, só com 52,6 quilômetros de congestionamento. A comparação foi feita pela companhia com base nos dias 16, 23 e 30 de julho do ano passado - segundas-feiras que ficaram de fora do período em que a Prefeitura suspendeu o rodízio em 2007. A maior queda foi registrada às 12h30. A lentidão foi 62,8% menor do que no ano passado.A nova legislação proíbe que caminhões grandes circulem por uma área de 100 quilômetros quadrados das 5 às 21 horas. Os caminhões menores, chamados Veículos Urbanos de Carga (VUCs), devem respeitar um rodízio de placas pares e ímpares nesse horário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.