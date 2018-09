CET-SP prepara esquema para jogo e mantém rodízio A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou hoje que vai montar um esquema especial de trânsito para o jogo da Copa amanhã entre as seleções do Brasil e de Portugal. A operação tem o objetivo de minimizar os efeitos do aumento do número de deslocamentos que poderão ocorrer na cidade. O rodízio municipal não será suspenso e o sistema de estacionamento do tipo Zona Azul estará funcionando normalmente.