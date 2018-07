CET-SP prevê saída de 1,8 mi de veículos para réveillon A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) faz entre sexta e quarta-feira (2) a Operação Estrada para o ano-novo. Agentes e técnicos vão monitorar o trânsito na capital paulista, especialmente nos acessos e chegadas das rodovias, com o objetivo de garantir a fluidez do tráfego e a segurança de motoristas e pedestres. A CET orienta os motoristas que pretendem deixar a capital para comemorar o réveillon a evitar viagens nesta sexta-feira das 14 às 22 horas. No sábado (29), o período a ser evitado pelos motoristas vai das 7 às 11 horas.