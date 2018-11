CET: SP tem trânsito abaixo da média nesta manhã

O trecho mais congestionado neste início de manhã é o que vai da Ponte Jaguaré à Ponte Cidade Universitária, na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos. O motorista reduz a velocidade por 2,7 km. O fluxo segue intenso também na Marginal Tietê, por 1 km, do Hospital da Vila Maria até a ponte do Tatuapé, no sentido Castello Branco. Na Radial Leste, o congestionamento é no sentido centro e se estende por 1,6 km.