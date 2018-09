CET sugere uso do metrô para visitar Salão do Automóvel Se você quer ir ao Salão do Automóvel, deixe o carro em casa. Pelo menos é o que recomendam a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a própria organização do evento, que espera receber 600 mil pessoas nos próximos 12 dias. A orientação é de que o visitante vá de metrô até a Estação Tietê (Linha 1 - Azul) e, de lá, siga no ônibus circular gratuito do evento até o Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Marginal do Tietê, na zona norte da capital paulista.