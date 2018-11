CET vai interditar ruas de Interlagos no sábado

Serão realizados bloqueios na Avenida Senador Teotônio Vilela, entre as avenidas do Jangadeiro e Interlagos; Avenida Jacinto Júlio, sentido bairro, no trecho entre as avenidas Feliciano Correa e Rubens Montanaro de Borba; Rua Plínio Schmidt, entre a Passagem Inferior / CPTM e a Praça Automóvel Clube Paulista; e na Avenida Feliciano Correia, sentido Praça Automóvel Clube Paulista, entre Avenida Jacinto Júlio e Rua Pedro Santa Lúcia.

Para informações de trânsito, ligue 1188 - Fale com a CET. O serviço está disponível 24 horas por dia para informações sobre trânsito, ocorrências, remoções, reclamações e sugestões.