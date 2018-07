Cetesb apura morte de peixes no Rio Sorocaba, em SP

De acordo com o gerente da agência ambiental na região, Sétimo Marangon, a causa provável pode ser uma variação na quantidade de matéria orgânica no rio, reduzindo a quantidade de oxigênio na água. A origem do problema pode estar em lançamento clandestino de esgoto ou na condução para o rio de matéria orgânica levada pelas chuvas que atingiram a cidade no final de semana.

O resultado dos exames de laboratório deve ficar pronto amanhã. Em fevereiro, um despejo de esgoto sem tratamento causou a morte de milhares de espécimes no trecho urbano do rio. O vazamento decorreu de uma falha numa das estações elevatórias que mandam o esgoto para as estações de tratamento da cidade.