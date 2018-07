Cetesb apura tamanho da contaminação em Pirituba

Até 1966, o local era uma vala usada pela Pedreira Universo para depósito de resíduos industriais de areia de fundição - material que contém metais pesados, incluindo ferro. Nessa parte do terreno nenhum empreendimento pode ser erguido, segundo a Cetesb. Para outras partes do lote, qualquer projeto terá de ser aprovado antes pelos técnicos da Companhia.

Além do estádio da Copa, até 2020 o governo municipal pretende construir no terreno contaminado e em outros dois lotes vizinhos, que pertencem à Policia Militar (PM) e ao Clube do Jaraguá, um centro de convenções e uma arena para shows. A Promotoria de Meio Ambiente vai abrir um procedimento para investigar a situação da área contaminada em Pirituba. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.